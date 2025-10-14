Casemiro relata "apagão" e cobra atenção da seleção: "Pode custar um sonho de 4 anos"

Casemiro foi titular nos dois jogos do Brasil nessa data Fifa / Crédito: Vitor Silva/CBF

Casemiro fez um alerta à Seleção Brasileira após a dura derrota por 3 a 2 de virada para o Japão, nesta terça-feira, 14, em Tóquio. Passado o revés, o volante saiu de campo com cara de poucos amigos e disse esperar mudanças nos poucos jogos que o time canarinho terá a partir de agora até a Copa do Mundo. “Apagão na segunda parte de toda equipe. Isso é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de quatro anos. É aprendizado”, disse Casemiro em entrevista à beira do campo.