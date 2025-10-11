Matheus Cunha vê goleada como padrão de excelência e elogia comprometimento do Brasil

Passada a partida, Cunha analisou o desempenho do time canarinho e crê que a atuação desta sexta-feira deve servir como uma espécie de padrão de excelência na preparação para a Copa do Mundo.

Matheus Cunha foi uma das novidades do Brasil para o duelo com a Coreia do Sul desta sexta-feira, 10, em Seul. O atacante do Manchester United integrou o quarteto ofensivo da Seleção e não decepcionou, contribuindo na goleada por 5 a 0 no primeiro dos dois amistosos desta data FIFA de outubro.

"A chave do jogo foi o comprometimento. Quanto mais comprometimento a gente tiver, mais o individual vai aparecer. Fico muito feliz de ver os meninos brilharem, de contribuir. Sem dúvida o mais importante é sair vitorioso com a performance que teve hoje", disse Matheus Cunha.

O atacante do Manchester United atuou ao lado de Vinícius Júnior, Estêvão e Rodrygo. Mesmo com uma formação bastante ofensiva, a Seleção Brasileira não sofreu na defesa, já que o quarteto foi fundamental para neutralizar as investidas rivais, pressionando a saída de bola dos sul-coreanos com precisão.

"Fomos muito comprometidos, saímos para pressionar alto, como o Mister [Ancelotti] nos pediu. Mas, a Coreia tem seus méritos, saiu jogando, e continuamos no foco, fazendo o que ele pediu, e aí o individual apareceu. Conseguimos colocar o plano de jogo em prática", prosseguiu.

"O Mister tem seus méritos por extrair de cada jogador seu melhor, independentemente da posição. Ele sabe distinguir onde cada um pode desempenhar seu melhor futebol. Fomos muito bem, esperamos continuar assim", completou.