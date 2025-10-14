Brasil perde de virada para Japão após falhas no 2º tempo

Brasil perde de virada para Japão após falhas no 2º tempoCom o resultado, o técnico Carlo Ancelotti sofreu sua segunda derrota em seis jogos comandando a seleção brasileira
Em um jogo de dois tempos completamente distintos, o Brasil perdeu para o Japão de virada por 3 a 2 na manhã desta terça-feira, 14, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP). Com este placar, os Samurais Azuis conquistarem sua primeira vitória sobre a Seleção Canarinho. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcaram para o Brasil. Minamino, Nakamura e Ueda fizeram os gols da vitória japonesa.
Com o resultado, o técnico Carlo Ancelotti sofreu sua segunda derrota em seis jogos comandando a seleção brasileira. Até essa partida, sob o comando do italiano o escrete sul-americano só havia sofrido um gol, justamente na derrota para a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Após essa data Fifa, o grupo verde e amarelo volta a campo entre os dias 10 e 18 de novembro, quando enfrentará a seleção de Senegal, no Emirates Stadium, em Londres (ING), e Tunísia, no Stade de France, em Paris (FRA).
Japão x Brasil: como foi o jogo
Para o duelo contra os Samurais Azuis, Ancelotti mandou a campo, inicialmente, oito atletas que haviam começado o duelo contra a Coreia do Sul, na última quinta-feira, 9, no banco. Esse volume massivo de alterações cobrou seu preço nos minutos iniciais.
Com uma aparente falta de entrosamento, a seleção canarinho dominava a posse de bola, mas a controlava próximo ao meio-campo, sem muita efetividade.
Contudo, a dificuldade brasileira em criar oportunidades se deu, também, pela postura da seleção local. No papel, os japoneses foram a campo com três zagueiros e uma linha de quatro na frente da área. Na realidade, os dois alas desciam para a primeira linha e formavam uma barreira na entrada de sua grande área.
Com dificuldades para criar, o Brasil tentava subir suas linhas de marcação, mas via os japoneses — com uma clara qualidade técnica — saírem trocando passes. Foi nesse cenário que o Japão teve a primeira grande chance da partida.
Aos 21 minutos, Endo recebeu a bola na ponta direita e decidiu encarar a defesa brasileira. O primeiro a ser batido foi Carlos Augusto, na sequência foi a vez de Paquetá. Após entrar na área, o atleta do Frankfurt-ALE, encontrou Minamino no “bico” da pequena área. O atacante do Mônaco dominou e passou para Ueda que, sozinho próximo às traves, finalizou ao lado da baliza brasileira.
O lance de ousadia dos Samurais pareceu ter instigado os brasileiros, que responderam logo na sequência. Ainda com dificuldades para encontrar espaços, foi com uma jogada de origem no salão que, aos 25 minutos, o ataque do Brasil clareou a defesa do “Sol Nascente”.
Em uma jogada de aproximação, Paulo Henrique recebeu a bola pela intermediária direita e se aproximou de Bruno Guimarães. O volante brasileiro, que na jogada atuou como um fixo do futsal, fez uma rápida tabela com Lucas Paquetá, o “pivô” dessa história, que, de primeira, devolveu para o camisa 8.
Sem dominar a bola, o meia do Newcastle-ING relembrou sua assistência no último jogo contra a Coreia do Sul e acertou outra “tacada” para encontrar o lateral do Vasco já dentro da área, sozinho, que só finalizou sem chances para Suzuki e abriu o placar.
Seis minutos após inaugurar o marcador, a seleção canarinho aproveitou o momento para ampliar sua vantagem. Paquetá, que já havia participado do primeiro gol, recebeu a bola na entrada da área e “cavou” a bola para encontrar Marinelli sozinho nas costas da defesa, que finalizou de canhota, sem chances para o arqueiro asiático.
No segundo tempo o Japão voltou diferente. O técnico Hajime Moriyasu liberou seus alas e dominaram os primeiros minutos após o intervalo. Com Kubo e Doan infernizando o lado esquerdo brasileiro. Contudo, apesar da pressão japonesa, os donos da casa diminuíram o placar por outro fator.
Com um ímpeto diferente, os japoneses passaram a marcar com linhas altas, e a ousadia rendeu frutos quando Fabrício Bruno, com a bola dominada, errou na saída de bola e Minamino descontou. Claramente o Brasil sentiu o gol e a mudança de postura dos Samurais, que continuaram pressionando.
A mudança tática dos donos da casa foi recompensada aos 16 minutos. Após nova jogada pela direita, Ito cruza para Nakamura, o atacante recebeu nas costas de Pedro Henrique, acertou um belo voleio e contou com uma falha de Fabrício Bruno para empatar o marcador.
O Brasil até conseguiu uma resposta na sequência. Após lançamento pela direita, Luiz Henrique conduz pela direita e encontra Matheus Cunha na entrada da área para recolocar o Brasil a frente do placar. Porém, o ponta, ex-Botafogo, estava em posição irregular, no começo da jogada, e o gol foi corretamente anulado.
A escapada dos visitantes parece não ter abalado em nada os Samurais. Três minutos após o tento brasileiro, Ueda ganha no alto de Fabrício Bruno e finaliza no travessão. Como a bola havia desviado no defensor do Cruzeiro, foi marcado escanteio para o Japão. E foi justamente após essa cobrança de escanteio que Ueda ganhou novamente pelo alto e finalizou de cabeça para virar a partida.
Ficha técnica
Japão
3-4-2-1: Z. Suzuki; Watanabe, Taniguchi e J. Suzuki; Doan (Mochizuki), Sano, Kamada (Ogawa) e Nakamura (Soma); Kubo (Ito) e Minamino (Tanaka); Ueda (Machino). Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil
4-3-3: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estevão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo). Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Estádio Ajinomoto, Tóquio (JAP)
Árbitro: Kim Jong-hyeok (Coreia do Sul)
Assistentes: Kyun-yong Park e Jang Jong-pil (ambos da Coreia do Sul)
Gols: Paulo Henrique (25/1ºT); Gabriel Martinelli, (31/1ºT); Minamino (6/2ºT); Nakamura (16/2ºT) e Ueda (25/2ºT).
Cartões amarelos: Estevão (BRA); Ritsu Doan (JAP)