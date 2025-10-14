Brasileirão 2025: com Fortaleza e Ceará, veja tabela de jogos

Brasileirão 2025: com Fortaleza e Ceará em campo, veja tabela de jogosConfira a tabela de jogos do Fortaleza e Ceará nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série A 2025
O Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Brasileirão, começou em 29 de março e vai até 21 de dezembro. Na competição, os clubes nordestinos Fortaleza e Ceará disputam com o resto do país pela taça.
O tricolor estreou com pé direito e venceu o Fluminense de 2 a 0 na primeira rodada da série A. Quem abriu o placar foi Lucero, e, inclusive, foi primeiro gol marcado no Brasileirão deste ano.
Já o Vovô iniciou no campeonato empatado com o Red Bull Bragantino.
O Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes do país, gerando vagas para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela.
Fortaleza no Brasileirão 2025: tabela de jogos
O Fortaleza em 2025 estreou na Arena Castelão, vencendo o Fluminense por 2 a 0. Na 38ª e última rodada do campeonato, o tricolor se despede enfrentando o Botafogo.
Confira os jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025:
- 28ª rodada – 15 de outubro
Fortaleza x Vasco da Gama – 21h30
- 29ª rodada – 18 de outubro
Cruzeiro x Fortaleza – 21h00
- 30ª rodada – 25 de outubro
Fortaleza x Flamengo – 19h30
- 31ª rodada – 1º de novembro
Santos x Fortaleza – 16h00
- 32ª rodada – 6 de novembro
Ceará x Fortaleza – 20h00
- 33ª rodada – 9 de novembro
Fortaleza x Grêmio – 20h30
- 34ª rodada – 19 de novembro
Bahia x Fortaleza – horário a definir
- 35ª rodada – 22 de novembro
Fortaleza x Atlético-MG – horário a definir
- 36ª rodada – 29 de novembro
Red Bull Bragantino x Fortaleza – horário a definir
- 37ª rodada – 3 de dezembro
Fortaleza x Corinthians – horário a definir
- 38ª rodada – 7 de dezembro
Botafogo x Fortaleza – horário a definir
Ceará no Brasileirão 2025: tabela de jogos
O Ceará em 2025 estreou fora de casa, empatando com o Bragantino Fluminense por 2 a 2. Na 38ª e última rodada do campeonato, o alvinegro se despede enfrentando o Palmeiras.
Confira os jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025:
- 28ª rodada – 15 de outubro
Sport x Ceará – 20h00
- 29ª rodada – 18 de outubro
Ceará x Botafogo – 18h30
- 30ª rodada – 25 de outubro
Atlético-MG x Ceará – 16h00
- 31ª rodada – 2 de novembro
Ceará x Fluminense – 16h00
- 32ª rodada – 6 de novembro
Ceará x Fortaleza – 20h00
- 33ª rodada – 9 de novembro
Corinthians x Ceará – 16h00
- 34ª rodada – 19 de novembro
Ceará x Internacional – horário a definir
- 35ª rodada – 22 de novembro
Mirassol x Ceará – horário a definir
- 36ª rodada – 30 de novembro
Ceará x Cruzeiro – horário a definir
- 37ª rodada – 3 de dezembro
Flamengo x Ceará – horário a definir
- 38ª rodada – 7 de dezembro
Ceará x Palmeiras – horário a definir