Brasileirão 2025: com Fortaleza e Ceará, veja tabela de jogos

Brasileirão 2025: com Fortaleza e Ceará em campo, veja tabela de jogos

Confira a tabela de jogos do Fortaleza e Ceará nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série A 2025
O Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Brasileirão, começou em 29 de março e vai até 21 de dezembro. Na competição, os clubes nordestinos Fortaleza e Ceará disputam com o resto do país pela taça. 

O tricolor estreou com pé direito e venceu o Fluminense de 2 a 0 na primeira rodada da série A. Quem abriu o placar foi Lucero, e, inclusive, foi primeiro gol marcado no Brasileirão deste ano. 

Já o Vovô iniciou no campeonato empatado com o Red Bull Bragantino.

O Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes do país, gerando vagas para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela.

Fortaleza no Brasileirão 2025: tabela de jogos

O Fortaleza em 2025 estreou na Arena Castelão, vencendo o Fluminense por 2 a 0. Na 38ª e última rodada do campeonato, o tricolor se despede enfrentando o Botafogo.

Confira os jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025:

  • 28ª rodada – 15 de outubro
    Fortaleza x Vasco da Gama – 21h30
  • 29ª rodada – 18 de outubro
    Cruzeiro x Fortaleza – 21h00
  • 30ª rodada – 25 de outubro
    Fortaleza x Flamengo – 19h30
  • 31ª rodada – 1º de novembro
    Santos x Fortaleza – 16h00
  • 32ª rodada – 6 de novembro
    Ceará x Fortaleza – 20h00
  • 33ª rodada – 9 de novembro
    Fortaleza x Grêmio – 20h30
  • 34ª rodada – 19 de novembro
    Bahia x Fortaleza – horário a definir
  • 35ª rodada – 22 de novembro
    Fortaleza x Atlético-MG – horário a definir
  • 36ª rodada – 29 de novembro
    Red Bull Bragantino x Fortaleza – horário a definir
  • 37ª rodada – 3 de dezembro
    Fortaleza x Corinthians – horário a definir
  • 38ª rodada – 7 de dezembro
    Botafogo x Fortaleza – horário a definir

Ceará no Brasileirão 2025: tabela de jogos

O Ceará em 2025 estreou fora de casa, empatando com o Bragantino Fluminense por 2 a 2. Na 38ª e última rodada do campeonato, o alvinegro se despede enfrentando o Palmeiras.

Confira os jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025:

  • 28ª rodada – 15 de outubro
    Sport x Ceará – 20h00
  • 29ª rodada – 18 de outubro
    Ceará x Botafogo – 18h30
  • 30ª rodada – 25 de outubro
    Atlético-MG x Ceará – 16h00
  • 31ª rodada – 2 de novembro
    Ceará x Fluminense – 16h00
  • 32ª rodada – 6 de novembro
    Ceará x Fortaleza – 20h00
  • 33ª rodada – 9 de novembro
    Corinthians x Ceará – 16h00
  • 34ª rodada – 19 de novembro
    Ceará x Internacional – horário a definir
  • 35ª rodada – 22 de novembro
    Mirassol x Ceará – horário a definir
  • 36ª rodada – 30 de novembro
    Ceará x Cruzeiro – horário a definir
  • 37ª rodada – 3 de dezembro
    Flamengo x Ceará – horário a definir
  • 38ª rodada – 7 de dezembro
    Ceará x Palmeiras – horário a definir

