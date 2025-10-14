Brasileirão 2025: com Fortaleza e Ceará, veja tabela de jogos

Fortaleza e Ceará se enfrentarão na 32ª rodada do Brasileirão 2025; confira tabela de jogos completa / Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

O Campeonato Brasileiro da Série A 2025, o Brasileirão, começou em 29 de março e vai até 21 de dezembro. Na competição, os clubes nordestinos Fortaleza e Ceará disputam com o resto do país pela taça. O tricolor estreou com pé direito e venceu o Fluminense de 2 a 0 na primeira rodada da série A. Quem abriu o placar foi Lucero, e, inclusive, foi primeiro gol marcado no Brasileirão deste ano.

Já o Vovô iniciou no campeonato empatado com o Red Bull Bragantino. O Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes do país, gerando vagas para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela. Fortaleza no Brasileirão 2025: tabela de jogos

O Fortaleza em 2025 estreou na Arena Castelão, vencendo o Fluminense por 2 a 0. Na 38ª e última rodada do campeonato, o tricolor se despede enfrentando o Botafogo.

Confira os jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2025:



28ª rodada – 15 de outubro

Fortaleza x Vasco da Gama – 21h30 29ª rodada – 18 de outubro

Cruzeiro x Fortaleza – 21h00 30ª rodada – 25 de outubro

Fortaleza x Flamengo – 19h30 31ª rodada – 1º de novembro

Santos x Fortaleza – 16h00 32ª rodada – 6 de novembro

Ceará x Fortaleza – 20h00 33ª rodada – 9 de novembro

Fortaleza x Grêmio – 20h30 34ª rodada – 19 de novembro

Bahia x Fortaleza – horário a definir 35ª rodada – 22 de novembro

Fortaleza x Atlético-MG – horário a definir 36ª rodada – 29 de novembro

Red Bull Bragantino x Fortaleza – horário a definir 37ª rodada – 3 de dezembro

Fortaleza x Corinthians – horário a definir 38ª rodada – 7 de dezembro

Botafogo x Fortaleza – horário a definir

O Ceará em 2025 estreou fora de casa, empatando com o Bragantino Fluminense por 2 a 2. Na 38ª e última rodada do campeonato, o alvinegro se despede enfrentando o Palmeiras. Confira os jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2025:

