Em turnê na Ásia, Brasil ofensivo enfrenta a Coreia do Sul em amistoso

Atacante Vinícius Júnior em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Focado na preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá a oportunidade de enfrentar duas fortes seleções asiáticas nesta Data Fifa: Coreia do Sul e Japão. O primeiro desafio será nesta sexta-feira, 10, às 8 horas (horário de Brasília), diante dos sul-coreanos, no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Durante a semana, Carlo Ancelotti teve pouco tempo para reunir todo o grupo. O treinador conseguiu realizar apenas um treino com os 26 convocados, uma vez que Joelinton e Bruno Guimarães tiveram dificuldades logísticas para se apresentar a tempo. Mesmo assim, o italiano aproveitou para testar formações alternativas, mantendo um time primariamente ofensivo, característica que vem consolidando desde sua chegada.

Ancelotti destacou também a importância dos amistosos diante das equipes asiáticas como parte da preparação para 2026. Depois da Coreia, o Brasil vai encarar o Japão, na próxima terça-feira, 14, às 7h30min (de Brasília). "São jogos em que temos a ideia de enfrentar equipes de escolas asiáticas. Obviamente, conhecemos e é uma escola que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de jogar esses dois jogos, serão difíceis, mas importantes para enfrentar o que pode acontecer na Copa do Mundo. É uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, a atitude e o convencimento que tem que ter", avaliou. Assim como o Brasil, a Coreia do Sul já garantida no próximo Mundial e encara o amistoso como um teste importante para medir o desempenho do grupo. Sob o comando de Hong Myung-Bo, a equipe vive um bom momento: nos últimos cinco jogos oficiais, soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota — justamente para o Japão, próximo adversário do Brasil.

Para os Tigres Asiáticos, a classificação para a Copa de 2026 veio sem sustos, já que foram a única seleção asiática a garantir vaga de forma invicta nas Eliminatórias. Já nos amistosos recentes, empatou em 2 a 2 com o México e venceu os Estados Unidos por 2 a 0. Para enfrentar a Amarelinha, os sul-coreanos contam com seu principal jogador, o capitão Heung-Min Son, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Aliás, caso entre em campo contra o Brasil, o ex-jogador do Tottenham-ING atingirá o feito histórico de se tornar o jogador com mais partidas pela Coreia do Sul. O amistoso também carrega um valor simbólico especial para os donos da casa. A equipe recebeu autorização da Fifa para utilizar o Hangul — o alfabeto coreano — nos uniformes, em homenagem ao Dia do Hangul, celebrado em 9 de outubro.

O duelo entre Coreia do Sul e Brasil será o nono da história entre as duas seleções. O retrospecto é amplamente favorável à Canarinho, que conta com sete vitórias e apenas uma derrota — ocorrida em 1999, em amistoso disputado na Coreia, quando os anfitriões venceram por 1 a 0. Desde então, a seleção brasileira mantém uma invencibilidade de 26 anos diante dos sul-coreanos e busca ampliar a sequência positiva em Seul. Ficha técnica: Coreia do Sul x Brasil Brasil

4-2-4: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti