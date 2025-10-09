Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina para amistosos na Europa

Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina para amistosos na EuropaBrasil irá enfrentar a Inglaterra em Manchester e a Itália em Parma no final de outubro
O técnico Arthur Elias realizou nesta quinta-feira, 9, no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), a convocação da Seleção feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália, aguardados para 25 e 28 de outubro, nesta quinta-feira (9/10).
O compromisso contra a Inglaterra será no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Tal duelo representa, afinal, o confronto entre as campeões da Copa América e da Eurocopa. Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Itália, às 13h15, no Ennio Tardini, em Parma.
+ Libertadores Feminina: Corinthians vence Santa Fe e se classifica
Em meio à preparação para a Copa do Mundo de 2027, apesar das ausências momentâneas, o treinador acentuou as dificuldades das duas partidas em meio a uma busca por evolução no atual ciclo de treinamentos.
“Vamos enfrentar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra bicampeã da Eurocopa, a Itália foi semifinalista, jogando muito bem. A lista foi planejada de acordo com essa evolução que a gente vem fazendo na seleção. Com oportunidades para jovens jogadoras, temos uma média de idade de 24 anos, o que a gente considera próximo do ideal pensando na Copa do Mundo de 2027”, analisou o comandante.
Confira a convocação da seleção feminina:
- Goleiras: Lorena (Kansas-EUA), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);
- Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro);
- Laterais: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG) e Bruninha (Gotham-EUA);
- Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA) e Lais Estevam (Palmeiras);
- Atacantes: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Kansas-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Ludmilla (Chicago-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Tainá Maranhão (Palmeiras).