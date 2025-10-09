Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina para amistosos na Europa

Brasil irá enfrentar a Inglaterra em Manchester e a Itália em Parma no final de outubro
O técnico Arthur Elias realizou nesta quinta-feira, 9, no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), a convocação da Seleção feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália, aguardados para 25 e 28 de outubro, nesta quinta-feira (9/10).

O compromisso contra a Inglaterra será no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Tal duelo representa, afinal, o confronto entre as campeões da Copa América e da Eurocopa. Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Itália, às 13h15, no Ennio Tardini, em Parma. 

Em meio à preparação para a Copa do Mundo de 2027, apesar das ausências momentâneas, o treinador acentuou as dificuldades das duas partidas em meio a uma busca por evolução no atual ciclo de treinamentos.

“Vamos enfrentar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra bicampeã da Eurocopa, a Itália foi semifinalista, jogando muito bem. A lista foi planejada de acordo com essa evolução que a gente vem fazendo na seleção. Com oportunidades para jovens jogadoras, temos uma média de idade de 24 anos, o que a gente considera próximo do ideal pensando na Copa do Mundo de 2027”, analisou o comandante.

Confira a convocação da seleção feminina:

  • Goleiras: Lorena (Kansas-EUA), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);
  • Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro);
  • Laterais: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG) e Bruninha (Gotham-EUA);
  • Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA) e Lais Estevam (Palmeiras);
  • Atacantes: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Kansas-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Ludmilla (Chicago-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Tainá Maranhão (Palmeiras).

