Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina para amistosos na Europa

Brasil irá enfrentar a Inglaterra em Manchester e a Itália em Parma no final de outubro

O técnico Arthur Elias realizou nesta quinta-feira, 9, no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), a convocação da Seleção feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália, aguardados para 25 e 28 de outubro, nesta quinta-feira (9/10).

O compromisso contra a Inglaterra será no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Tal duelo representa, afinal, o confronto entre as campeões da Copa América e da Eurocopa. Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Itália, às 13h15, no Ennio Tardini, em Parma.