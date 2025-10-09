Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mauro Carmélio fará parte de comissão de Beach Soccer da Fifa

Samir Xaud, Leila Pereira e mais outros oito brasileiros também foram nomeados para comitês para o quadriênio 2025-2029
O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, foi convidado pela Fifa para integrar o comitê internacional de Beach Soccer da entidade máxima do futebol. O trabalho será desempenhado no quadriênio 2025-2029.

Desde julho de 2025, Carmélio atua como diretor de Beach Soccer da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já acompanhou a inauguração da quadra de areia na Granja Comary, em Teresópolis, voltada para treinos das seleções da modalidade.

Outras nomeados

Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa, anunciou ainda a presença de outros brasileiros. Samir Xaud, presidente da CBF desde maio, foi chamado para presidir a Comissão de Futebol Olímpico. Já Leila Pereira, mandatário do Palmeiras, foi nomeada para integrar a Comissão de Competições Masculinas de Clubes.

Além deles, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, integrará a Comissão de Competições Masculinas de Seleções, e André Pedrinelli, diretor médico da seleção feminina desde 2022, fará parte da Comissão de Medicina da entidade.

Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção brasileira e atual coordenadora de competições femininas da CBF, integrará a Comissão de Competições Femininas de Seleções.

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Michelle Ramalho, presidente da Federação de Futebol da Paraíba e vice-presidente da CBF, Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP, Leonardo Ferraz, secretário-geral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e Raimundo Góes, vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), completam a listagem.

Veja a lista completa:

  • Samir Xaud: presidente da Comissão de Futebol Olímpico
  • Leila Pereira: integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes
  • Thairo Arruda: integrante da Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino
  • Francisco Schertel Mendes: integrante da Comissão Disciplinar
  • Júlio Avellar: integrante da Comissão de Competições Masculinas de Seleções
  • Aline Pellegrino: integrante da Comissão de Competições Femininas de Seleções
  • Michelle Ramalho: integrante da Comissão de Competições Femininas de Clubes
  • Mauro Carmélio: integrante da Comissão de Futebol de Areia
  • André Pedrinelli: integrante da Comissão de Medicina
  • Leonardo Ferraz: integrante da Comissão de Relações Institucionais
  • Raimundo Góes: integrante da Comissão de Responsabilidade Social no Futebol

