Mauro Carmélio fará parte de comissão de Beach Soccer da Fifa

Samir Xaud, Leila Pereira e mais outros oito brasileiros também foram nomeados para comitês para o quadriênio 2025-2029

Desde julho de 2025, Carmélio atua como diretor de Beach Soccer da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já acompanhou a inauguração da quadra de areia na Granja Comary, em Teresópolis, voltada para treinos das seleções da modalidade.

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, foi convidado pela Fifa para integrar o comitê internacional de Beach Soccer da entidade máxima do futebol. O trabalho será desempenhado no quadriênio 2025-2029.

Outras nomeados

Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa, anunciou ainda a presença de outros brasileiros. Samir Xaud, presidente da CBF desde maio, foi chamado para presidir a Comissão de Futebol Olímpico. Já Leila Pereira, mandatário do Palmeiras, foi nomeada para integrar a Comissão de Competições Masculinas de Clubes.

Além deles, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, integrará a Comissão de Competições Masculinas de Seleções, e André Pedrinelli, diretor médico da seleção feminina desde 2022, fará parte da Comissão de Medicina da entidade.

Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção brasileira e atual coordenadora de competições femininas da CBF, integrará a Comissão de Competições Femininas de Seleções.

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Michelle Ramalho, presidente da Federação de Futebol da Paraíba e vice-presidente da CBF, Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP, Leonardo Ferraz, secretário-geral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e Raimundo Góes, vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), completam a listagem.