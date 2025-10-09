Mauro Carmélio fará parte de comissão de Beach Soccer da Fifa

Mauro Carmélio fará parte de comissão de Beach Soccer da FifaSamir Xaud, Leila Pereira e mais outros oito brasileiros também foram nomeados para comitês para o quadriênio 2025-2029
O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, foi convidado pela Fifa para integrar o comitê internacional de Beach Soccer da entidade máxima do futebol. O trabalho será desempenhado no quadriênio 2025-2029.
Desde julho de 2025, Carmélio atua como diretor de Beach Soccer da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já acompanhou a inauguração da quadra de areia na Granja Comary, em Teresópolis, voltada para treinos das seleções da modalidade.
Outras nomeados
Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa, anunciou ainda a presença de outros brasileiros. Samir Xaud, presidente da CBF desde maio, foi chamado para presidir a Comissão de Futebol Olímpico. Já Leila Pereira, mandatário do Palmeiras, foi nomeada para integrar a Comissão de Competições Masculinas de Clubes.
Além deles, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, integrará a Comissão de Competições Masculinas de Seleções, e André Pedrinelli, diretor médico da seleção feminina desde 2022, fará parte da Comissão de Medicina da entidade.
Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção brasileira e atual coordenadora de competições femininas da CBF, integrará a Comissão de Competições Femininas de Seleções.
Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Michelle Ramalho, presidente da Federação de Futebol da Paraíba e vice-presidente da CBF, Francisco Schertel Mendes, diretor-geral do IDP, Leonardo Ferraz, secretário-geral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e Raimundo Góes, vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), completam a listagem.
Veja a lista completa:
- Samir Xaud: presidente da Comissão de Futebol Olímpico
- Leila Pereira: integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes
- Thairo Arruda: integrante da Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino
- Francisco Schertel Mendes: integrante da Comissão Disciplinar
- Júlio Avellar: integrante da Comissão de Competições Masculinas de Seleções
- Aline Pellegrino: integrante da Comissão de Competições Femininas de Seleções
- Michelle Ramalho: integrante da Comissão de Competições Femininas de Clubes
- Mauro Carmélio: integrante da Comissão de Futebol de Areia
- André Pedrinelli: integrante da Comissão de Medicina
- Leonardo Ferraz: integrante da Comissão de Relações Institucionais
- Raimundo Góes: integrante da Comissão de Responsabilidade Social no Futebol