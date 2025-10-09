Casemiro explica papel de liderança na seleção e avalia duelos na Ásia

Casemiro explica papel de liderança na seleção e avalia duelos na ÁsiaExperiente volante retornou à Amarelinha desde a chegada de Carlo Ancelotti e é um dos homens de confiança do treinador italiano
O volante Casemiro, um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, projetou o jogo contra a Coreia do Sul, que será disputado nesta sexta-feira, 10, em Seul, às 8 horas (de Brasília).
Com 78 partidas pela equipe nacional e presença nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, o jogador ressaltou a importância de enfrentar rivais de diferentes estilos e comentou sobre seu papel de liderança no grupo comandado por Carlo Ancelotti.
“Sou dos jogadores que pensa que existem vários líderes, várias formas de liderar. Cada um faz a sua liderança. Eu gosto de dar mais exemplos”, afirmou Casemiro.
Jogo do Brasil: importância
O volante também destacou o valor de enfrentar seleções asiáticas neste momento de preparação. Depois da Coreia, a Amarelinha vai encarar o Japão, na próxima terça-feira, 14, às 7h30min (de Brasília).
“Com todo o respeito a outras seleções, Coreia do Sul e Japão são as principais seleções da Ásia. Jogar contra equipes de alto nível ajuda a entender o estilo de jogo e o nível dos rivais”, explicou.
Para o meio-campista, o jogo do Brasil nesta sexta será um ótimo teste para avaliar o estágio da equipe. “Esses confrontos servem para conhecer escolas diferentes e se preparar para a Copa do Mundo. É importantíssimo diversificar, porque não se sabe quem será o adversário”, completou o camisa 5.