Casemiro explica papel de liderança na seleção e avalia duelos na Ásia

Volante Casemiro em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O volante Casemiro, um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira, projetou o jogo contra a Coreia do Sul, que será disputado nesta sexta-feira, 10, em Seul, às 8 horas (de Brasília). Com 78 partidas pela equipe nacional e presença nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, o jogador ressaltou a importância de enfrentar rivais de diferentes estilos e comentou sobre seu papel de liderança no grupo comandado por Carlo Ancelotti.