Brasil fecha preparação para enfrentar Coreia; veja escalação

Meia Lucas Paquetá em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A seleção brasileira concluiu, nesta quinta-feira, 9, sua preparação para o primeiro amistoso da Data Fifa de outubro. O técnico Carlo Ancelotti comandou o quarto treino em Seul, desta vez com o elenco completo. Com os 26 atletas à disposição, o treinador deu pistas da escalação que pretende levar a campo contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium.