Brasil fecha preparação para enfrentar Coreia; veja escalação

Brasil fecha preparação para enfrentar Coreia do Sul; veja provável escalaçãoAmarelinha vai encarar a equipe asiática nesta sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), com novidades no gol e no ataque
A seleção brasileira concluiu, nesta quinta-feira, 9, sua preparação para o primeiro amistoso da Data Fifa de outubro. O técnico Carlo Ancelotti comandou o quarto treino em Seul, desta vez com o elenco completo.
Com os 26 atletas à disposição, o treinador deu pistas da escalação que pretende levar a campo contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium.
O treino da seleção brasileira
Diferentemente dos treinos anteriores, que tiveram mais de 30 minutos abertos à imprensa, Ancelotti restringiu o acesso a apenas 15 minutos.
Durante esse período, os jogadores realizaram aquecimento, exercícios de troca de passes e encerraram com a tradicional roda de bobinho. Apesar do restante da atividade ter sido fechado, é esperado que o técnico tenha comandado ajustes técnicos e táticos finais.
Provável escalação
Em coletiva, Bento indicou titularidade, e Ancelotti sinalizou que o ataque será formado por Vinícius Jr., Rodrygo e Estêvão.
Portanto, é provável que a seleção vá a campo com Bento; Vitinho, Gabriel Magalhães, Éder Militão e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro, Lucas Paquetá (Bruno Guimarães) e Matheus Cunha; Vinícius Jr., Rodrygo e Estêvão.
Programação da seleção brasileira
Após o amistoso contra a Coreia do Sul, a delegação permanece em Seul até domingo, 12, quando embarca para Tóquio. O segundo compromisso será contra o Japão, na próxima terça-feira, 14, às 7h30min (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.