Tabela da Série A atualizada: Clássico-Rei será dia 6/11

CBF detalha tabela das rodadas 28 a 33 do Brasileirão; Clássico-Rei será disputado dia 6/11Vovo e Leão se enfrentarão pela 32ª rodada do Brasileirão às 20 horas, na Arena Castelão. Confira data e horário dos jogos da dupla cearense no Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 28 a 33 da Série A do Brasileirão. A principal novidade dos jogos agendados fica por conta do Clássico-Rei da 32ª rodada, no qual Ceará e Fortaleza irão se enfrentar no dia 6 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, na Arena Castelão.
Do lado do Vovô, após os embates já agendados contra São Paulo e Vitória fora de casa, e diante do Santos na Arena Castelão, o grupo comandado por Léo Condé irá até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport. Em seguida, no dia 19 de outubro, o duelo é frente ao Botafogo, na Arena Castelão.
Confira jogos do Ceará:
- 28ª rodada - 15/10 - 20:00 - Sport x Ceará - Ilha do Retiro
- 29ª rodada - 19/10 - 16:00 - Ceará x Botafogo - Arena Castelão
- 30ª rodada - 25/10 - 16:00 - Atlético-MG x Ceará - Arena MRV
- 31ª rodada - 02/11 - 16:00 - Ceará x Fluminense - Arena Castelão
- 32ª rodada - 06/11 - 20:00 - Ceará x Fortaleza - Arena Castelão
- 33ª rodada - 09/11 - 16:00 - Corinthians x Ceará - Neo Química Arena
Já do lado do Leão do Pici, em busca de se livrar do Z-4, o Tricolor recebe o Sport, o São Paulo, e vai até Caxias do Sul ficar frente a frente com o Juventude. Em seguida, o grupo de Martin Palermo recebe o Vasco no dia 15/10, depois vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro.
Confira jogos do Fortaleza:
- 28ª rodada - 15/10 - 21:30 - Fortaleza x Vasco - Arena Castelão
- 29ª rodada - 18/10 - 21:00 - Cruzeiro x Fortaleza - Mineirão
- 30ª rodada - 25/10 - 19:30 - Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
- 31ª rodada - 03/11 - 20:00 - Santos x Fortaleza - Vila Belmiro
- 32ª rodada - 06/11 - 20:00 - Ceará x Fortaleza - Arena Castelão
- 33ª rodada - 09/11 - 20:30 - Fortaleza x Grêmio - Arena Castelão