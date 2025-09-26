Tabela da Série A atualizada: Clássico-Rei será dia 6/11

Vovo e Leão se enfrentarão pela 32ª rodada do Brasileirão às 20 horas, na Arena Castelão. Confira data e horário dos jogos da dupla cearense no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 28 a 33 da Série A do Brasileirão. A principal novidade dos jogos agendados fica por conta do Clássico-Rei da 32ª rodada, no qual Ceará e Fortaleza irão se enfrentar no dia 6 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, na Arena Castelão.



Do lado do Vovô, após os embates já agendados contra São Paulo e Vitória fora de casa, e diante do Santos na Arena Castelão, o grupo comandado por Léo Condé irá até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport. Em seguida, no dia 19 de outubro, o duelo é frente ao Botafogo, na Arena Castelão.