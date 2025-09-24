Brasileirão tem maior média de trocas de técnicos desde 2006

Em 24 rodadas, 19 técnicos já foram substituídos, enquanto apenas sete clubes mantêm o mesmo treinador; confira o levantamento

O recorde de trocas em uma edição do Brasileirão, desde que a competição passou a adotar o formato de pontos corridos em 2006, com 20 clubes, é de 2010. Naquela temporada, 30 treinadores perderam seus respectivos empregos ao longo da competição.

O técnico Renato Gaúcho deixou o comando do Fluminense após eliminação do clube na Sul-Americana , na última terça-feira. Com isso, o número de trocas no comando dos clubes durante esta edição do Brasileirão subiu para 19. A média de demissões por rodada é de 0,79, mesmo do torneio de 2010 e maior marca dos últimos 15 anos. O levantamento foi do Estadão.

Nas estatísticas, a cada cinco partidas, quatro clubes trocam seus comandantes. O número, assim, já é superior ao Brasileiro de 2024, quando 17 treinadores deixaram seus clubes até o final do ano, mesmo com 14 rodadas ainda a serem disputadas. Além disso, a média de trocas em 2025 é superior àquela há 15 anos. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso, portanto, que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano.

Por outro lado, todas as equipes do 4 (Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém seu treinador até esta altura do Brasileirão. Além disso, Bahia, Bragantino e Ceará, que estão na zona de classificação para as competições sul-americanas, também continuam com a mesma comissão técnica, desde abril.

Veja as mudanças de treinadores em 2025

Atlético-MG: Cuca

Botafogo: Renato Paiva

Corinthians: Ramón Díaz

Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho

Fortaleza: Vojvoda e Renato Paiva

Grêmio: Gustavo Quinteros

Internacional: Roger Machado

Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati

Santos: Pedro Caixinha e Cleber Xavier

São Paulo: Luis Zubeldía

Sport: Pepa e António Oliveira

Vasco: Fábio Carille

Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille