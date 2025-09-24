Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão tem maior média de trocas de técnicos desde 2006

Brasileirão tem maior média de trocas de técnicos desde 2006

Em 24 rodadas, 19 técnicos já foram substituídos, enquanto apenas sete clubes mantêm o mesmo treinador; confira o levantamento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Renato Gaúcho deixou o comando do Fluminense após eliminação do clube na Sul-Americana, na última terça-feira. Com isso, o número de trocas no comando dos clubes durante esta edição do Brasileirão subiu para 19. A média de demissões por rodada é de 0,79, mesmo do torneio de 2010 e maior marca dos últimos 15 anos. O levantamento foi do Estadão.

O recorde de trocas em uma edição do Brasileirão, desde que a competição passou a adotar o formato de pontos corridos em 2006, com 20 clubes, é de 2010. Naquela temporada, 30 treinadores perderam seus respectivos empregos ao longo da competição.

Nas estatísticas, a cada cinco partidas, quatro clubes trocam seus comandantes. O número, assim, já é superior ao Brasileiro de 2024, quando 17 treinadores deixaram seus clubes até o final do ano, mesmo com 14 rodadas ainda a serem disputadas. Além disso, a média de trocas em 2025 é superior àquela há 15 anos. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso, portanto, que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano.

Por outro lado, todas as equipes do 4 (Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém seu treinador até esta altura do Brasileirão. Além disso, Bahia, Bragantino e Ceará, que estão na zona de classificação para as competições sul-americanas, também continuam com a mesma comissão técnica, desde abril.

Veja as mudanças de treinadores em 2025

Atlético-MG: Cuca
Botafogo: Renato Paiva
Corinthians: Ramón Díaz
Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho
Fortaleza: Vojvoda e Renato Paiva
Grêmio: Gustavo Quinteros
Internacional: Roger Machado
Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati
Santos: Pedro Caixinha e Cleber Xavier
São Paulo: Luis Zubeldía
Sport: Pepa e António Oliveira
Vasco: Fábio Carille
Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Corinthians Fluminense Internacional Santos São Paulo Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar