Arbitragem do Brasileirão registra 99,79% de acertos, aponta relatório da CBF

Apenas 0,21% das decisões analisadas foram equivocadas no 1º turno do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou nesta quarta-feira (24/9) o Relatório Estatístico do primeiro turno do Brasileirão e das oitavas de final da Copa do Brasil. O documento mostra, afinal, que 82% dos lances polêmicos revisados tiveram decisões corretas. Já no conjunto total de jogadas avaliadas, a taxa de acerto alcançou, assim, 99,79%.

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) conduz essas análises. O grupo conta com Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil. A equipe recebe dos clubes lances considerados controversos nos Fóruns Permanentes, realizados às segundas-feiras após cada rodada.

Segundo o levantamento divulgado pela CBF, foram três pareceres acerca da Copa do Brasil, e 52 da Série A. Todos os clubes da elite participaram de alguma análise, seja como reclamantes ou como adversários em jogadas contestadas.