Cearense Bruno Formiga é o novo comentarista de futebol na Globo

Bruno Formiga ficou famoso pelas análises táticas de grandes clubes do futebol mundial. / Crédito: Reprodução/Instagram @bruno.formiga

O cearense Bruno Formiga é o novo comentarista esportivo da Rede Globo, que anunciou oficialmente a contratação. A estreia de Formiga no GE TV ocorreu nessa quinta-feira, 4, na transmissão de Brasil x Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado do narrador Jorge Iggor, ex-companheiro de TNT Sports.

Conhecido pelas análises táticas e pela presença digital marcante, o cearense fará parte do GE TV, canal esportivo da emissora no YouTube que busca competir diretamente com plataformas digitais como a CazéTV. Leia mais Ancelotti exalta Luiz Henrique após vitória da Seleção: ‘Extraordinário’ Sobre o assunto Ancelotti exalta Luiz Henrique após vitória da Seleção: ‘Extraordinário’ Quem é Bruno Formiga Natural de Fortaleza e formado em Jornalismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em 2006, Bruno Formiga acumula mais de 15 anos de experiência na comunicação esportiva. Sua carreira inclui passagens por veículos como O POVO, Rádio Transamérica, Ceará Rádio Clube e revista Placar.

O maior destaque, veio com os 13 anos no Esporte Interativo e, posteriormente, na TNT Sports, onde se consolidou como um dos principais comentaristas de futebol, especialmente nas transmissões da Liga dos Campeões da Europa. Sua saída da emissora ocorreu em agosto de 2025, abrindo espaço para o novo desafio na Globo. A estreia de Formiga no GE TV aconteceu no dia 4 de setembro de 2025, na transmissão de Brasil x Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado do narrador Jorge Iggor, ex-companheiro de TNT Sports.

“Parecia mentira, tipo um filme com final feliz. Muito estranho ser tudo tão perfeito. Mas tem sido fantástico sentir tudo isso. Queria morar nessa sensação”, afirma o comentarista sobre a primeira experiência no novo canal. O jornalista também revelou a emoção após o apito final: “Ali era como se tudo tivesse valido a pena”. “Fui pai cedo, saí da minha cidade, tirei todo mundo da zona de conforto e construímos ano a ano as melhorias. Era como se eu tivesse dizendo para o Bruno recém-formado: deu certo!”, completa.

