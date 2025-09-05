Cearense Bruno Formiga é o novo comentarista de futebol na Globo

Conheça Bruno Formiga, novo comentarista da Globo e ex-repórter do O POVOJornalista cearense que iniciou no O POVO estreia no GE TV, canal esportivo do Grupo Globo no YouTube, após 13 anos na TNT Sports. Saiba mais sobre o comentarista e as mudanças na carreira
O cearense Bruno Formiga é o novo comentarista esportivo da Rede Globo, que anunciou oficialmente a contratação.
A estreia de Formiga no GE TV ocorreu nessa quinta-feira, 4, na transmissão de Brasil x Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao lado do narrador Jorge Iggor, ex-companheiro de TNT Sports.
Conhecido pelas análises táticas e pela presença digital marcante, o cearense fará parte do GE TV, canal esportivo da emissora no YouTube que busca competir diretamente com plataformas digitais como a CazéTV.
Quem é Bruno Formiga
Natural de Fortaleza e formado em Jornalismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em 2006, Bruno Formiga acumula mais de 15 anos de experiência na comunicação esportiva.
Sua carreira inclui passagens por veículos como O POVO, Rádio Transamérica, Ceará Rádio Clube e revista Placar.
O maior destaque, veio com os 13 anos no Esporte Interativo e, posteriormente, na TNT Sports, onde se consolidou como um dos principais comentaristas de futebol, especialmente nas transmissões da Liga dos Campeões da Europa.
Sua saída da emissora ocorreu em agosto de 2025, abrindo espaço para o novo desafio na Globo.
“Parecia mentira, tipo um filme com final feliz. Muito estranho ser tudo tão perfeito. Mas tem sido fantástico sentir tudo isso. Queria morar nessa sensação”, afirma o comentarista sobre a primeira experiência no novo canal.
O jornalista também revelou a emoção após o apito final: “Ali era como se tudo tivesse valido a pena”.
“Fui pai cedo, saí da minha cidade, tirei todo mundo da zona de conforto e construímos ano a ano as melhorias. Era como se eu tivesse dizendo para o Bruno recém-formado: deu certo!”, completa.
Bruno Formiga: futebol nas redes e no campo
Bruno Formiga soma 417 mil inscritos em seu canal no YouTube e quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, números que reforçam sua influência digital.
Aos 42 anos, ele representa uma geração de jornalistas esportivos que alia conhecimento, autenticidade e proximidade com o público.
Curiosamente, o cearense também tem ligação direta com o futebol dentro de campo. Formiga foi atleta federado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF); chegou a jogar pelo Sport Club Maguary, da 3ª divisão cearense, em 2012; e tem o número do seu registro no BID tatuado na panturrilha.
Ao olhar para sua trajetória, resume com gratidão: “Foi um roteiro de filme, que eu não planejei nem sonhei. Sou muito grato a todas as chances que tive e às portas que se abriram, inclusive ao O POVO, que foi minha casa por seis anos e me forjou como homem e profissional”.
GE TV: projeto digital ousado
Para Formiga, o GE TV representa uma forma inovadora de fazer jornalismo esportivo. “Esse projeto é disruptivo, ousado e totalmente novo naquele contexto”, conta.
Ele ressalta que pretende manter sua identidade no novo momento: “A ideia é não mudar minha essência. Gosto de ser leve e brincalhão, mas o jogo segue sendo o mais importante e merece respeito. Quero levar para o GE TV o que já fazia na TNT. Foi por isso que me quiseram”.
Nova fase de Bruno Formiga
Além da chegada à Globo, Formiga também assumiu o papel de embaixador do Esportes da Sorte, plataforma de apostas esportivas que vem ampliando sua presença no mercado. A vice-presidente da empresa, Marcela Campos, destacou a importância do reforço:
“Mais do que estampar a marca nos uniformes dos clubes patrocinados, queremos oferecer conteúdo de qualidade. Ter um profissional com a credibilidade e a audiência do Formiga nos ajuda a ir além.”
O comentarista também celebrou a nova etapa nas redes sociais: “Essa parceria me permite continuar fazendo o que acredito: falar de futebol com profundidade e respeito ao torcedor. É uma oportunidade de levar esse debate para um público ainda maior.”
