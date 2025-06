Parceria entre Disney e CazéTV contemplará grade de torneios nacionais e internacionais; saiba mais

Acordo entre os canais terá duração inicial de um ano; Clientes Disney+ vão conseguir acompanhar Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

A Cazé TV tem uma nova parceria para as transmissões. O Canal fechou com a Disney e assim, contemplará grade de torneios nacionais e internacionais durante um ano, tempo do contrato inicial. Dessa forma, clientes assinantes do Disney +, vai conseguir acompanhar eventos esportivos como o Mundial de Clubes, que inicia na próxima semana. Além disso, vão poder assistir aos torneios da Europa e da América do Sul, como a Libertadores Feminina, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Bundesliga e da Ligue 1,

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A parceria ainda contempla um grande pacote de transmissões de esportes olímpicos, como os Mundiais de Ginástica, de Handball, de Judô, Tênis de Mesa, Atletismo (Grand Slam Track)e competições de skate (STU). Mundial de Clubes O Super Mundial de Clubes de 2025 vai contar com quatro brasileiros na edição: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. As equipes conquistaram a vaga através da conquista da Libertadores nos últimos anos. Assim, o Palmeiras está no Grupo A e vai enfrentar o Al Ahly, Inter Miami e Porto. Enquanto o Botafogo, no Grupo B, vai encarar o PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. No Grupo D, os desafios do Flamengo serão contra o Chelsea, Léon e Espérance. Por fim, no Grupo F, o Fluminense disputa vaga com o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

A CazéTV, portanto, vai transmitir todas as partidas do novo Mundial de Clubes, que também vai contar com clubes como o Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão. Reforço na CazéTV Diogo Defante está de volta à CazéTV para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa. O canal aposta na volta do humorista e youtuber para trazer um público que não costuma acompanhar esporte para ajudar a viralizar. Aliás, foi isso que aconteceu durante as coberturas da Copa do Mundo em 2022 e também dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Dessa forma, Defante vai ser responsável de acompanhar pelo menos uma partida de cada time brasileiro e interagir com os torcedores.