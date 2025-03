CazéTV emplaca mais um ex-Globo em seu time esportivo para temporada

Adnet terá um programa semanal denominado ’30 minutos’ – em alusão à duração da exibição, sem considerar os acréscimos, que serão definidos ao longo da atração. Ainda de acordo com a coluna ‘F5’, o quadro do humorista irá ao ar nas noites de domingo logo após o ‘Tempo de Bola’, da apresentadora Bárbara Coelho.

Menos de 24 horas depois de oficializar a contratação de Bárbara Coelho , a CazéTV firmou acordo com mais um nome conhecido da Globo: Marcelo Adnet. O humorista, distinto ao caso da jornalista esportiva, não tinha vínculo com a emissora desde 2023 e chega à plataforma para comandar um quadro semelhante ao que fazia sucesso ainda nos tempos de MTV.

Marcelo Adnet acresce a lista de reforços recentes do canal de Casimiro Miguel no Youtube. Além da dupla mencionada, a emissora também contratou o ex-TNT Sports Gabriel Simões para tornar-se comentarista do Campeonato Brasileiro na plataforma.

Carreira de Marcelo Adnet

O humorista estourou a bolha com a extinta MTV Brasil (1990 – 2013), com quadros emblemáticos como o ’15 minutos’, também em alusão à duração do programa. Seu talento especialmente no improviso chamou atenção da Globo, que o contratou ainda em 2013 para participar da série ‘O Dentista Mascarado’.

A passagem pela Globo durou menos que o planejado e teve um impacto consideravelmente menor ao da MTV, mas seu programa ‘Tá no Ar: A TV na TV’ se mantém entre os mais aclamados pela crítica até os dias atuais. A atração fez parte da grade da emissora entre 2014 e 2019. Além disso, também comandou o ‘Adnight’ entre 2016 e 2017, seu próprio talk-show.

Antes de deixar a emissora, Adnet ainda participou de contribuições esportivas ao canal. O humorista esteve à frente do quadro ‘Que Doha é Essa?’ durante a Copa do Mundo de 2022 e integrou o ‘Fica Triste Não’, no Esporte Espetacular. Marcelo, vale ressaltar, é botafoguense fanático.