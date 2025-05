Mais um? CazéTV ‘supera’ ESPN e está perto de contratar comentarista esportivo

O comentarista Fernando Campos, mais conhecido como Donan, encerrou sua passagem pela ESPN após três anos de casa. A saída aconteceu na segunda-feira (12) por decisão do próprio comunicador, que deve assinar com a CazéTV nos próximos dias. Aliás, grandes nomes do jornalismo esportivo têm deixado emissoras renomadas para abraçar o projeto do canal que leva a alcunha de Casimiro Miguel.

Donan, de acordo com a coluna F5, recebeu um convite para integrar o time de comentaristas da CazéTV especialmente durante o Mundial de Clubes da Fifa — entre junho e julho. A plataforma gerida pela Livemoode adquiriu o direito de 39 partidas da competição, incluindo confrontos envolvendo os brasileiros. Trata-se de uma estratégia do canal para robustecer sua equipe e, consequentemente, atrair mais torcedores em meio ao torneio.