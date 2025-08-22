Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro jogadores do Brasileirão são convocados pela seleção chilena

Tapia, Ivan Román, Kusevic e Aravena estão na lista para enfrentar o Brasil, no Maracanã, e o Uruguai, no encerramento das Eliminatórias
O Chile anunciou nesta sexta-feira (22) a convocação de sua seleção para os duelos contra o Brasil e o Uruguai, na Data Fifa de setembro. A lista conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro, convocados pelo treinador interino Nicolás Córdova.

Na defesa, o já experiente Benjamin Kusevic, do Fortaleza, terá a companhia de Ivan Román, do Atlético. O jovem zagueiro alvinegro vai para a sua segunda convocação seguida pela seleção. No ataque, Aravena, do Grêmio, e Gonzalo Tapia, do São Paulo, serão opções de La Roja.

Além da presença do quarteto que atua no Brasil, a lista chilena também traz como destaque algumas ausências. Córdova não convocou nenhum jogador que fez parte da “geração dourada”, como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o que marca uma nova era na seleção.

A seleção chilena vive um momento conturbado. Pela terceira vez consecutiva, o Chile ficará de fora da Copa do Mundo. Entretanto, desta vez, a desclassificação foi mais dolorida, já que veio com três rodadas de antecedência. Ricardo Gareca deixou o cargo após a derrota para a Bolívia, na última rodada, e Córdova, treinador do sub-20, assumiu de forma interina, para iniciar esse novo ciclo.

