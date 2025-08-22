Quatro jogadores do Brasileirão são convocados pela seleção chilena

Tapia, Ivan Román, Kusevic e Aravena estão na lista para enfrentar o Brasil, no Maracanã, e o Uruguai, no encerramento das Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

O Chile anunciou nesta sexta-feira (22) a convocação de sua seleção para os duelos contra o Brasil e o Uruguai, na Data Fifa de setembro. A lista conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro, convocados pelo treinador interino Nicolás Córdova. Na defesa, o já experiente Benjamin Kusevic, do Fortaleza, terá a companhia de Ivan Román, do Atlético. O jovem zagueiro alvinegro vai para a sua segunda convocação seguida pela seleção. No ataque, Aravena, do Grêmio, e Gonzalo Tapia, do São Paulo, serão opções de La Roja.