Ex-Ceará e Corinthians, Régis Pitbull é preso por descumprir ordem judicial

Ex-atacante, que teve breve passagem pelo Vovô em 1999, deveria usar tornozeleira eletrônica e comparecer mensalmente ao fórum, mas não seguiu as medidas

Régis já havia sido preso em meados de março deste ano por agredir um idoso de 69 anos no prédio em que vive, em Pirituba, na Zona Oeste da capital paulista.

Ex-jogador do Ceará, Corinthians e Vasco, Régis Fernandes da Silva, conhecido como Régis Pitbull, de 48 anos, foi novamente detido na madrugada desta quarta-feira, 9, em São Paulo. O motivo da prisão é o descumprimento de uma ordem judicial.

O ex-atleta passou pela audiência de custódia e foi liberado a partir do cumprimento de algumas ordens, como utilizar tornozeleira eletrônica e comparecer mensalmente ao fórum. As medidas, no entanto, não foram cumpridas.

Sendo assim, Régis foi conduzido pela Polícia ao 72º DP da capital paulista, onde a prisão foi formalizada. Ele está à disposição da Justiça e passará por uma nova audiência de custódia.

A carreira de Régis Pitbull ficou marcada por problemas fora das quatro linhas, especialmente por conta do vício em drogas. O ex-jogador luta contra a dependência química desde a aposentadoria e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas nunca conseguiu se livrar totalmente do problema.

Pitbull teve uma breve passagem pelo Ceará em 1999, pelo qual disputou dez partidas, de acordo com oGol.