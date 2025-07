Saiba quais e quando serão as semifinais da Copa do Mundo de Clubes 2025

Com os quatro semifinalistas decididos, resta saber quais os dois que avançarão para a decisão mundial; as decisões acontecerão na próxima terça e quarta-feira

Foram definidos quais os quatro melhores times do mundo. Fluminense, Chelsea, PSG e Real Madrid venceram seus duelos e conquistaram suas vagas até as semifinais do Super Mundial de Clubes da Fifa. Para chegar até este momento, eles passaram por caminhos semelhantes.

O Tricolor das Laranjeiras foi o primeiro — e único não europeu — a se classificar para a penúltima fase decisiva da competição, e ele conseguiu tal vaga após derrotar por 2 a 1 o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na tarde desta última sexta-feira, 4.