Com dois expulsos, PSG vence Bayern e avança à semifinal do Mundial

Doué marcou o gol da vitória do PSG sobre o Bayern de Munique nas quartas de final do Mundial / Crédito: Paul ELLIS / AFP

Em partida equilibrada, o PSG, mesmo com dois expulsos, venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, com gols de Doué e Dembélé, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O time francês, atual campeão da Champions League, agora aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que se enfrentam às 17 horas deste sábado, 5, para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ​ PSG 2 x 0 Bayern de Munique: o jogo O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Disputado no climatizado Mercedes-Benz Stadium, o confronto teve ritmo intenso, ao contrário de outros jogos do torneio, nos quais o calor acabou impactando o desempenho das equipes em campo. Com a bola rolando, PSG e Bayern apresentaram ideias semelhantes de jogo: marcação em bloco alto para pressionar a saída adversária e velocidade nas transições ofensivas. Ambos os times criaram boas oportunidades para abrir o placar, mas os goleiros Donnarumma, pelo lado francês, e Neuer, pelo alemão, brilharam com defesas decisivas. O Bayern chegou a balançar as redes aos 46 minutos, com gol de cabeça de Upamecano após cobrança de falta de Kimmich, mas o lance foi anulado por impedimento. Ainda antes do apito final da primeira etapa, o meio-campista Musiala sofreu uma grave lesão em dividida com Donnarumma. O goleiro, visivelmente abalado, demonstrou consternação ao perceber a gravidade do ocorrido. Na etapa complementar, o Bayern demonstrou melhores condições físicas, mas o duelo seguiu equilibrado. O PSG, já sem o mesmo fôlego para marcar alto, apostou em bolas longas, especialmente buscando Doué, que tem no um contra um sua principal virtude.