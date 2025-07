Malcom destaca união do Al-Hilal e projeta confronto contra o Fluminense

O atacante participou diretamente do gol do empate e marcou o gol da virada. O jogador só não fez mais porque deixou o gramado esgotado. Para Malcom, a vitória veio graças a como a equipe se comportou ao longo da partida, atuando sempre de maneira junta e convicta.

O Al-Hilal fez história na noite desta segunda-feira (30), nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Os sauditas venceram o Manchester City por 4 a 3 , de virada, e carimbaram o passaporte para encarar o Fluminense na próxima fase da competição. Um dos grandes responsáveis pela reação da equipe no jogo foi o brasileiro Malcom.

“Jogar contra o Manchester City é muito difícil. É muito difícil defendendo, mesmo assim eles criam oportunidades. A equipe inteira está de parabéns, desde o começo do jogo a gente batalhou, se juntou, jogamos um jogo de equipe e por isso a gente mereceu vencer”, afirmou, em entrevista à CazéTV.

Agora, o Al-Hilal terá um duelo de peso contra o Fluminense, que também surpreendeu nesta fase do Mundial. O atacante elogiou a performance dos clubes brasileiros dentro do torneio e disse que espera uma partida complicada contra o Tricolor.

“Vai ser um jogo super difícil também. Conheço bem as equipes do Brasil. É um jogo para ser jogado de igual para igual, como a gente fez contra o Manchester City, contra o Real Madrid. Esperamos ter um grande espetáculo. Também parabenizar as equipes do Brasil, é muito positivo para o futebol brasileiro, estou muito orgulhoso. As quatro equipes super bem, muito competitivas. Agora vai vencer quem errar menos e eu espero que seja o Al-Hilal”, ressaltou.