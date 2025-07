Leila explica sucesso do Palmeiras no Mundial e cutuca dirigentes no Brasil

O Palmeiras vem fazendo grande campanha neste Mundial de Clubes e pode fazer ainda mais história na próxima sexta-feira (4), quando encara o Chelsea , às 22h (de Brasília), pelas quartas de final. Contudo, o sucesso do Verdão não é uma surpresa para a presidente do clube, Leila Pereira.

Em entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’, Leila ressaltou o projeto que levou o clube paulista a estar entre os oito melhores do mundo. Na visão da presidente, o Palmeiras colhe os frutos de uma boa administração nos últimos anos.

“Sinto imenso orgulho em presidir um dos oito maiores clubes do planeta. A presença do Palmeiras nas quartas de final de uma competição tão importante como o Mundial de Clubes demonstra a excelência do trabalho realizado por nossos jogadores, nossa comissão técnica, nossos funcionários e nossa diretoria”, disse Leila Pereira, que prosseguiu.

“O sucesso do Palmeiras na Copa do Mundo é a confirmação de que, com profissionalismo, equilíbrio financeiro e transparência, um clube de futebol pode alcançar patamares cada vez maiores. Não estamos nas quartas de final por acaso”, completou.

Alfinetada nos dirigentes brasileiros

Inclusive, a mandatária aproveitou o assunto ”administração” para cutucar alguns dirigentes do Brasil. Leila citou estabilidade e responsabilidade financeira, criticando alguns cartolas que ”gastam como se não houvesse amanhã”.