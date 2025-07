Filipe Luís aponta objetivo como técnico e volta a lamentar queda no Mundial

Treinador, que tende a renovar com o Flamengo, chamou atenção da imprensa e de clubes do exterior na campanha pelo torneio

Em alta no comando do Flamengo, Filipe Luís não esconde o desejo de trabalhar no futebol europeu. O treinador pontuou sobre os objetivos que tem na carreira e também avaliou a participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Ele, no entanto, reforçou seu compromisso no comando da equipe carioca.

“Meu objetivo é, algum dia, voltar à Europa no mais alto nível do futebol. Mas tenho um compromisso muito grande com os jogadores e com o Flamengo. Estamos trabalhando muito e estamos felizes”, afirmou ao diário “Marca”, da Espanha.