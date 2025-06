Palmeiras x Botafogo pelo Mundial de Clubes: veja escalação provável, desfalques e retrospecto

Protagonistas dos últimos Brasileirões, times brasileiros disputam por primeira vaga brasileira nas quartas de final do Mundial de Clubes às 13 horas no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Quando a bola rolar para Palmeiras e Botafogo, às 13 horas (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, as equipes de Abel Ferreira e Renato Paiva não irão em buscar de um título nacional ou continental como tem sido nos últimos anos, mas de confirmar qual será o primeiro brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes.

As dúvidas do conjunto palmeirense estão principalmente no ataque, já que o treinador português não sinalizou, até o treino de apronto, se escalará Vitor Roque ou Flaco López ao lado de Estêvão e Facundo Torres.

O Palmeiras não poderá contar com o zagueiro Murilo, que sofreu uma lesão muscular no início do empate diante do Inter Miami e precisará de 15 dias para realizar tratamento, o que o tira da competição. O grupo comandado por Abel Ferreira poderá ter, no entanto, o retorno de Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na coxa.

O vencedor entre Palmeiras e Botafogo enfrentará o melhor de Benfica e Chelsea. As equipes europeias se enfrentam também neste sábado, 28, mas às 17 horas, no estádio Bank of America, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: como chega o time carioca

Do lado do Botafogo, o principal desfalque será o do volante Gregore, que cumprirá suspensão após tomar o segundo cartão amarelo nos últimos minutos do revés diante do Atlético de Madrid. Por sua ausência, Renato Paiva deverá escalar um meio de campo com Marlon Freitas e Allan como dupla de volantes. Há ainda a dúvida sobre a escalação do jovem zagueiro Jair, que só participou de uma parte do treino de apronto, mas uma possível ausência só será confirmada pelo clube com a divulgação da escalação para o jogo.

Assim sendo, a principal mudança do Glorioso será tática, mas que tem sido constantemente aplicada pelo treinador: Cuiabano deverá ser titular, cumprindo um papel mais ofensivo, deixando Alex Telles na lateral, com funções mais defensivas pelo lado esquerdo.

Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: análise de Mateus Moura

"Palmeiras e Botafogo chegam às oitavas de final com méritos, mas em contextos bem diferentes. O Verdão, líder do Grupo A, encarou adversários com nível técnico inferior ao de outros clubes brasileiros na competição. Já o Botafogo, vice-líder do Grupo B, precisou superar a “chave da morte”, com PSG e Atlético de Madrid, para avançar de fase", acentuou o jornalista do O POVO, que analisou o Alvinegro carioca com uma pequena vantagem, ainda que o embate deva ser acirrado.