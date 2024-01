Palmeiras empata com Cruzeiro e é campeão do Campeonato Brasileiro pela 12ª vez

A equipe de Abel Ferreira assumiu a liderança da Série A apenas na 34ª rodada, aproveitando a oscilação do Botafogo, líder do Brasileirão entre a 3ª e a 33ª rodada

O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira, 6, o Campeonato Brasileiro Série A 2023 ao empatar com o Cruzeiro por 1 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 38ª rodada. Os gols foram marcados por Endrick e Nikão.

Com a conquista, o Palmeiras alcançou o 12º título de Série A desde 1937, ampliando a vantagem para o Santos, segundo maior vencedor com oito troféus. No Século XXI, o Verdão conquistou cinco taças, em 2016, 2018, 2022 e 2023.

O jogo

O Palmeiras entrou em campo sabendo que apenas uma combinação pouco provável de resultados tiraria a liderança e, por consequência, o título brasileiro da equipe. Nos primeiros minutos, finalizações de Endrick e Matheus Pereira movimentaram o confronto. Depois, Arthur arriscou finalização, defendida por Weverton. Endrick tentou outro chute e parou em Rafael Cabral.