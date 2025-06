Botafogo perde para o Atlético de Madrid e avança em 2º às oitavas do Mundial

Marlon Freitas, do Botafogo, e Llorente, do Atlético de Madrid, em jogo do Mundial de Clubes / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes aguardam o campeão da Libertadores. O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, da Espanha, pela última rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira, 23, no Rose Bowl, em Los Angeles. O resultado garantiu o Fogão na fase de mata-mata do torneio. Com o revés, o Glorioso encerra o Grupo B na segunda posição. Isso porque, o PSG venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2 a 0 e, pelos critérios de desempate, os franceses ficam na liderança da chave.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O adversário botafoguense será conhecido apenas no fim do dia, quando se define o Grupo A, que conta com Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly. Atlético de Madrid 1x0 Botafogo - O jogo Apesar do placar zerado ao fim do primeiro tempo em Los Angeles, Botafogo e Atlético de Madrid protagonizaram uma etapa inicial de bom nível técnico e alta exigência tática. O equilíbrio nas ações se refletiu não apenas no número de finalizações perigosas, mas também nas posturas estratégicas adotadas por cada equipe. O Botafogo adotou uma abordagem mais reativa, com blocos médios e transições rápidas. Logo aos nove minutos, essa estratégia quase surtiu efeito: Savarino aproveitou o espaço nas costas da zaga espanhola e saiu cara a cara com Oblak, exigindo uma defesa providencial do goleiro esloveno. Pouco depois, Artur teve nova chance em contra-ataque, finalizando com desvio e assustando novamente o Atleti. Mesmo com maior posse de bola, o time espanhol encontrou dificuldades para romper as linhas alvinegras. A equipe comandada por Diego Simeone circulou a bola com paciência, mas esbarrou em um sistema defensivo bem posicionado.

O Atlético só levou perigo em falhas pontuais, como no erro de Barboza na saída de bola, que quase resultou em gol de Barrios. Na reta final da etapa, Julián Álvarez protagonizou a melhor finalização dos espanhóis, ao bater firme de fora da área e ver a bola passar muito perto da trave defendida por John. O lance acendeu o alerta no Botafogo, que até então parecia mais confortável na partida. A arbitragem ainda precisou intervir em um lance decisivo: após possível pisão de Gregore em Álvarez dentro da área, o árbitro consultou o VAR, mas anulou a jogada ao identificar falta anterior de Sorloth sobre Jair.

Do ponto de vista estratégico, o Botafogo foi eficaz ao neutralizar as principais virtudes do Atlético e soube explorar bem os espaços nas transições. Já os espanhóis, embora tenham controlado territorialmente parte do jogo, encontraram dificuldade para acelerar o ritmo no último terço e ainda precisam de maior precisão para transformar o domínio em vantagem no placar. Na volta do intervalo, os comandados de Paiva demonstraram clara maturidade para controlar o jogo. Mesmo sem pressionar tanto — tendo apenas uma chance, com Igor Jesus, defendida por Oblak —, o Glorioso colocou os Colchoneros "nas cordas", sem dar espaço à equipe de Madrid.

Porém, em torneios dessa magnitude, qualquer mínimo vacilo pode ser fatal. Que foi o que ocorreu. Bate rebate na pequena área carioca, a bola caiu no pés do craque francês Griezmann, que mandou para o fundo das redes. Contudo, o objetivo principal, veio: a classificação. Atlético de Madrid x Botafogo - Ficha técnica Atlético de Madrid 4-4-2: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galan; Barrios (Molina), De Paul (Koke), Gallagher (Griezmann) e Giuliano Simeone (Ángel Correa); Julián Alvarez e Sorloth (Samuel Lino). Téc: Diego Simeone