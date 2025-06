Inter pressiona, mas fica no empate com o Monterrey pelo Mundial de Clubes

O Monterrey suportou a pressão da Inter de Milão e arrancou um importante empate no confronto que marcou a estreia dos dois times no Mundial de Clubes. O duelo aconteceu no Rose Bowl, em Pasadena, no condado de Los Angeles, na Califórnia (EUA), estádio em que o Brasil venceu o tetracampeonato da Copa do Mundo, em 1994.

Os dois gols do jogo aconteceram no primeiro tempo. O experiente zagueiro espanhol Sergio Ramos abriu o placar para o time mexicano aos 24 minutos, enquanto o argentino Lautaro Martínez igualou ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Com o resultado, o River Plate-ARG, que venceu o Urawa Reds-JAP, fica isolado na liderança do Grupo E.