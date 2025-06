Ex-Botafogo diz que Neymar precisa "correr para todo mundo"; craque rebate

Neymar comemora gol marcado pelo Santos / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Principal nome da seleção brasileira há mais de uma década, o meia-atacante Neymar foi criticado por Luiz Henrique, ex-ponta do Botafogo, em entrevista à Cazé TV, no último domingo, 15. Na ocasião, o atual jogador do Zenit, da Rússia, afirmou que o camisa 10 do Santos precisa "correr para todo mundo". "Eu acho que o Neymar é um 'jogadoraço', joga muito e tem muito talento, mas eu acho que ele tem que ajudar também. A gente sabe que ele ajuda muito a seleção, no Santos ajuda muito, mas acho que falta um pouco disso dele. Marcar, correr para todo mundo. Se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Vai ser um exemplo", comentou.