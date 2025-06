Torcedores do Botafogo encontram Vitinha em Los Angeles e pedem "aliviada" do PSG

Torcedores do Botafogo encontraram o meia Vitinha, do Paris Saint Germain, pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, antes do confronto entre as equipes no Super Mundial. Em tom de brincadeira, os botafoguenses pediram uma “aliviada” na partida desta quinta-feira, 19, e perguntaram se o jogador português conhecia o volante Marlon Freitas, capitão do alvinegro carioca.

“Dá uma aliviada lá [em PSG x Botafogo], cara. Conhece Marlon Freitas, ‘The Magic Freitas’?”, brincou um torcedor do Glorioso. Surpreso, Vitinha apenas respondeu que não conhecia o jogador alvinegro.