Flu domina Borussia, mas fica no 0 a 0 na estreia do Mundial de Clubes

O Fluminense estreou com pressão total sobre o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17) no Mundial de Clubes da Fifa, mas não saiu do 0 a 0 na rodada de abertura do Grupo F, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). O Tricolor carioca mostrou não só coragem, como também melhor futebol. A equipe criou mais chances de gol e poderia, sim, ter saído da partida com a vitória.

. @jhonariasa was a threat on the wing today for Fluminense earning the #SuperiorPlayerofTheMatch #FIFACWC | @MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/HL5a210Rcr

"Nossa postura foi marcante, dominante, superior durante a maior parte do jogo. Eu acho que isso gera certa tranquilidade, gera confiança, sabendo que a gente vai por um bom caminho, que a gente precisa melhorar algumas coisas como um pouco mais de capricho. Poderíamos sair vitoriosos aqui do MetLife Stadium, mas a gente sai com um ponto que é muito importante. Tomara que a gente no próximo jogo contra o Ulsan [no sábado] consigamos três pontos para que esse ponto de hoje tenha valido a pena", projetou Arias durante a coletiva de imprensa após a partida.

O colombiano John Arias, atacante do Flu, foi eleito o melhor jogador em campo pela Fifa. Ele comandou as principais jogadas ofensivas do Flu, que teve o dobro de finalizações que os alemães: 14 contra sete.

Queria dar uma abraço apertado na nossa torcida, tenho certeza que os torcedores que estiveram aqui hoje, o torcedor nosso no Brasil deve estar muito orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós fomos, praticamente, melhores que o nosso adversário, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade para finalizarmos, para que a gente pudesse ter saído daqui com a vitória. Mas muita gente aqui ficou surpresa com meu time, mas eu não estou surpreso não, porque ontem na coletiva eu falei para vocês [jornalistas] que eu preparei meu time para ganhar, para jogar pra dentro do adversário, pra tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo nosso adversário, não demos muito oportunidades para eles, jogamos o tempo todo: jogamos pra frente, em busca do gol e infelizmente esse gol não saiu, mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe produziu hoje diante de um adversário muito poderoso", elogiou o técnico do Tricolor.

O Fluminense volta a jogar no próprio MetLife Stadium no próximo sábado (21), contra o Ulsan HD (Coreia do Sul) pela segunda rodada do Grupo F, a partir das 19h (horário de Brasília). Ao final das três rodadas da fase de grupos, que reúne 32 times do cinco continentes, apenas os dois primeiros colocados em cada chave avançam às oitavas de final.