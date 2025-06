River Plate vence o Urawa Reds e estreia com o pé direito no Mundial de Clubes

O River Plate estreou com vitória no Mundial de Clubes da Fifa. Nesta terça-feira (17), o time argentino confirmou o favoritismo e venceu o modesto Urawa Reds, do Japão, na estreia das equipes no Grupo E da competição. Acuña foi o grande destaque da partida, com assistências para os gols de Colidio e Meza, enquanto Driussi completou o placar. Além disso, o lateral-esquerdo cometeu o pênalti convertido por Matsuo, no único gol dos japoneses na partida.

Dessa maneira, o River Plate estreou com o pé direito no Mundial de Clubes e somou os três primeiros pontos do Grupo E. Inter de Milão e Monterrey se enfrentam no outro duelo da chave, também nesta terça-feira, às 22h (de Brasília).