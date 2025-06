City, Real Madrid e Juventus estreiam no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, 18

O Real Madrid terá a estreia de Xabi Alonso no comando técnico / Crédito: Carlo HERMANN / AFP

Os primeiros dias da Copa do Mundo de Clubes já criaram narrativas, favoritos, possíveis zebras e até mesmo novas rivalidades, mas a primeira rodada ainda não foi concluída. Nesta quarta-feira, 18, acontece a última ronda dos jogos iniciais. Entre os destaques, a estreia do novo Real Madrid de Xabi Alonso, da Juventus do — agora efetivado — croata Igor Tudor e do reforçado Manchester City. Logo às 13 horas (de Brasília), o City enfrenta o Wydad Casablanca, do Marrocos, no estádio Lincoln Financial, na Filadélfia. Na sequência, às 16 horas, o Real pega o Al-Hilal, da Arábia Saudita, agora treinado por Simone Inzaghi, no Hard Rock, em Miami. Às 22 horas, a Juventus entra em campo diante do Al Ain, dos Emirados Árabes, no Aldi Field, em Washington.