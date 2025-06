Javier Tebas, presidente da LaLiga, afirma que deseja acabar com o Mundial de Clubes

Javier Tebas, presidente de LaLiga, responsável pelo Campeonato Espanhol, em entrevista coletiva sobre caso de racismo / Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Javier Tebas, presidente da LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, não aprovou o novo modelo do Mundial de Clubes. Em uma palestra na Espanha, o dirigente afirmou que deseja acabar com a competição. "Eliminando. Meu objetivo é que não existam mais Mundiais de Clubes, não há datas disponíveis. Não precisamos de mais uma competição. Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que precisamos fazer é manter o ecossistema e eliminá-lo. É preciso preservar a sustentabilidade do futebol. Eu não estou vendo isso. Ontem assisti um pouco do Chelsea e me pareceu um amistoso de verão, não vi intensidade nos 25 minutos que assisti da partida", disse Javier Tebas em palestra na universidade Esade Business School, em Madri.