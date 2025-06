"Foi bom enfrentar o Palmeiras primeiro", diz técnico do Porto após empate

Treinador também comentou sobre o gramado do MetLife Stadium. Assim como Abel Ferreira e Estêvão, o argentino fez críticas ao campo do estádio

Neste domingo, 15, Palmeiras e Porto empataram em 0 a 0 na estreia das equipes no Mundial de Clubes da Fifa. O treinador do clube português, Martin Anselmi, avaliou o resultado e afirmou ter sido positivo estrear contra o Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O treinador também comentou sobre o gramado do MetLife Stadium. Assim como Abel Ferreira e Estêvão, o argentino fez críticas ao campo do estádio.

“O gramado deixou nosso time impreciso, principalmente no primeiro tempo. Chegamos a encontrar espaços e, quando tentamos acelerar, acabamos cometendo alguns erros na troca de passes. Mas é assim, o gramado é o mesmo para os dois times. Tivemos que nos adaptar e acho que conseguimos”, disse o treinador.

O Porto volta a campo no Mundial na próxima quinta-feira, contra o Inter Miami de Lionel Messi. A partida será às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O Palmeiras permanece em New Jersey e enfrentará o Al-Ahly, do Egito, também na próxima quinta, às 13h.