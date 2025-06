Real Madrid precisou adaptar vestiários e chuveiros nas instalações do clube na Flórida

Clube construiu tendas aquecidas, vestiários, chuveiros portáteis, banheiras de gelo para recuperação e uma academia móvel, todos montados do zero

O Real Madrid está treinando em Palm Beach, na Flórida, para a estreia na fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Al-Hilal. O clube merengue precisou se adaptar ao local dos treinos, construindo estruturas temporárias.



Segundo o jornal Marca, da Espanha, o Real Madrid improvisou parte de seu centro de treinamentos no "The Gardens North County District Park". O clube construiu tendas aquecidas, vestiários, chuveiros portáteis, banheiras de gelo para recuperação e uma academia móvel, todos montados do zero.