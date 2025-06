Bar de Fortaleza ganha programação especial para Mundial de Clubes

No evento, torcedores poderão assistir aos jogos da competição em um super telão e garantir brindes ou premiações no Chute a Gol

Foco das atenções durante os meses de junho e julho, o Mundial de Clubes da Fifa vai movimentar o Sr. Petisco, bar e petiscaria de Fortaleza, neste domingo, 15, e nesta segunda-feira, 16. Em parceria com a Ambev, o estabelecimento sediará uma programação especial da Budweiser.

No evento, torcedores poderão assistir aos jogos da competição em um super telão e garantir brindes ou premiações no Chute a Gol, que testará as habilidades do público. O ambiente contará com ativações de 14 horas às 22 horas dos dias citados e a entrada é gratuita.