Confira cinco detalhes para ficar de olho na disputa do Mundial de Clubes nos EUA

Veja os valores definidos para o Mundial de Clubes 2025 / Crédito: Reprodução/ Fifa

Apesar das preocupações com a venda de ingressos e o cansaço dos jogadores, o novo e expandido Mundial de Clubes da FIFA trará várias histórias intrigantes neste verão nos Estados Unidos. Veja cinco pontos a serem observados em campo, enquanto as equipes competem para conquistar o mundo e reivindicar sua parte do prêmio de US$ 1 bilhão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Messi de volta aos holofotes O ex-craque do Barcelona, Lionel Messi, passou as últimas duas temporadas no Inter Miami, da MLS, mas o Mundial de Clubes o coloca contra adversários europeus mais uma vez. O astro de 37 anos ainda possui qualidade suprema, mas há dúvidas se ele e os ex-craques de alto nível Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets podem competir seriamente contra a nata da elite. O Inter Miami enfrenta o Porto em sua segunda partida da fase de grupos em Atlanta, time que Messi já enfrentou uma vez, vencendo-o com o Barça na Supercopa da UEFA em 2011. Messi também jogou contra o Porto em um amistoso com o Barça em 2003, que foi sua primeira partida pelo clube aos 16 anos.

Se marcar no torneio, Messi se tornará o jogador mais velho a marcar gols em uma Copa do Mundo de Clubes, enquanto ele e Suárez estão dois gols atrás do maior artilheiro da história da competição, Cristiano Ronaldo. Uma nova fase para Doue A vitória do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões sobre a Inter de Milão foi inspirada pelo empolgante atacante Desire Doue, que completou 20 anos no início de junho. Sua espetacular ascensão aos holofotes nos últimos meses significa que ele é um dos jogadores a serem observados neste verão no Mundial de Clubes.

Ele marcou dois gols na final contra a Inter, além de dar assistência para outro gol, e foi comparado ao craque espanhol Lamine Yamal, que não jogará neste verão, já que o Barcelona não se classificou. O confronto de estreia do PSG contra o Atlético de Madrid, no Rose Bowl, em Los Angeles, imediatamente dá a Doue outro palco para brilhar, enquanto o mundo continua a descobrir seu imenso talento. Manchester City renovado O Manchester City de Pep Guardiola teve uma temporada ruim para seus padrões e imediatamente agiu na janela de transferências especial para reforçar seu elenco para o Mundial de Clubes.

O clube de Abu Dhabi já investiu mais de £ 100 milhões (US$ 136 milhões) em Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri e Rayan Cherki. Com o volante Rodri também recuperando a forma física após lesão, o City espera poder melhorar significativamente seu jogo. O meia-atacante francês Cherki, de 21 anos, é um talento promissor que busca mostrar sua qualidade em alto nível.