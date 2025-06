Inter Miami e Al-Ahly empatam sem gols na abertura do Mundial de Clubes

Lionel Messi, jogador do Inter Miami, durante a partida contra o Al-Ahly, pela estreia no Mundial de Clubes / Crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Mundial de Clubes teve seu início neste sábado, 14, com o duelo entre Inter Miami (EUA), do argentino Lionel Messi, e o Al-Ahly, do Egito, pelo Grupo A. O jogo, que aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida (EUA), foi animado, com chances claras para ambos os times, incluindo um pênalti perdido pelo time egípcio, mas terminou empatado sem gols. O resultado é interessante para o Palmeiras, que faz parte da mesma chave. O Verdão, um dos quatro representantes brasileiros na competição, estreia neste domingo, 15, às 19 horas (de Brasília), diante do Porto (POR), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).