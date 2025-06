Cumprindo punição da Conmebol, Equador enfrenta o Brasil com público reduzido

Na estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, diante do Equador, o Estádio Monumental de Guayaquil não poderá operar com capacidade total para o confronto entre as seleções nesta quinta-feira, 5.

Durante o jogo contra a Venezuela, na última Data Fifa, foram registrados cantos homofóbicos pela torcida do Equador. Devido à reincidência dos casos, a Conmebol aplicou uma multa e determinou o fechamento de 25% da arquibancada destinada à torcida equatoriana no próximo jogo do Equador como mandante nas Eliminatórias.