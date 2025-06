Novato na seleção, Alexsandro vê desconfiança com naturalidade e quer conquistar espaço

Zagueiro Alexsandro em entrevista coletiva da seleção brasileira / Crédito: Nelson ALMEIDA / AFP

Pouco conhecido pelo público geral, o zagueiro Alexsandro, do Lille-FRA, vive a sua primeira vez defendendo as cores da seleção brasileira. O jogador enxerga a desconfiança da torcida com naturalidade, mas promete trabalhar para convencer os brasileiros e o técnico Carlo Ancelotti. O defensor, que teve trajetória curta no Brasil, ganhou destaque pela boa temporada jogando pelo Lille, clube em que ele atua desde 2022. Antes, passou por Praiense, Amora e Chaves, todos de Portugal.