Ancelotti vira sinônimo de ‘esperança’ em meio a nova era na Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira embarcou para Guayaquil na tarde desta terça-feira (03/6), carregando uma novidade na bagagem: Esperança. Afinal, essa foi a sensação que a Canarinho passou para aqueles que acompanharam a delegação nestes últimos dois dias no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. Tudo por conta da presença do treinador Carlo Ancelotti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o italiano realizou suas duas primeiras atividades com a Canarinho desde que foi anunciado pela CBF. Nestes dois dias, apesar de acompanharmos apenas 15 minutos de aquecimento físico e a tradicional ”roda de bobinho”, é possível também presenciar um sentimento de positividade que vem dos próprios jogadores. Algo mencionado por um dos atletas mais experientes deste atual elenco. O zagueiro Marquinhos falou em coletiva que Ancelotti traz uma ”energia diferente” para os jogadores, que mostram estar mais confiantes. “Dá para ver aqui já que com a chegada do nosso treinador, o Carlo, traz essa energia de princípio, de algo novo que está chegando. Esse curto prazo até a Copa do Mundo, essa energia, vai ser muito importante e bom”, disse Marquinhos. E o italiano realmente passa uma confiança mais. Apesar do susto de ver mais de 100 jornalistas acompanhando seu treino, algo incomum em seu tempo na Europa, o treinador mostra que está gostando da vida de ”brasileiro”. Mais do que isso, ele sabe que simboliza uma esperança para o torcedor.