Ancelotti faz sua 1ª convocação da seleção brasileira; saiba horário e onde assistir

A estreia de Ancelotti no comando do Brasil será no dia 5 de junho, contra o Equador, fora de casa. Já o primeiro jogo diante da torcida brasileira será na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 10 de junho, contra o Paraguai.

Junto com a apresentação e convocação de Ancelotti, é esperada também a presença do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, durante o evento.

Convocação do Brasil hoje, 26: horário e onde assistir

O treinador, que teve seu último trabalho à frente do Real Madrid, chegou ao Brasil na noite de domingo, 25, no Rio de Janeiro.

A convocação oficial está marcada para as 15 horas, no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.