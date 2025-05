Neymar celebra vitória enquanto aguarda convocação: ‘Conseguimos’

Craque do Peixe foi as redes sociais comemorar fim de jejum do Peixe. Atacante vive expectativa para voltar a ser convocado pela Seleção / Crédito: Jogada 10

O Santos conseguiu um grande alívio neste domingo (25/5), ao bater o Vitória por 1 a 0, fora de casa e vencer sua segunda partida no Campeonato Brasileiro. O triunfo, aliás, foi muito comemorado pela comissão técnica, jogadores, mas principalmente pelo atacante Neymar.

Semana difícil, mas conseguimos voltar a ganhar… Parabéns equipe pelo esforço e dedicação de cada um", escreveu Neymar. Aliás, a celebração do astro vem depois de um forte desabafo durante a semana. Após a eliminação do Santos para o CRB, na Copa do Brasil, Neymar disse que o Peixe não pode só depender dele e cobrou uma nova atitude da equipe. "Eu sei que, comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 e 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está, e a gente precisa de todos os jogadores para sair desta situação", disse o atacante.