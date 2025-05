Bruno Henrique não comparece em audiência do STJD sobre apostas online

Atacante rubro-negro justificou a ausência na sessão online devido a campromisso no Ninho do Urubu

Bruno Henrique não compareceu à audiência online marcada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) na manhã desta segunda-feira, 26. O atacante do Flamengo justificou a ausência com o compromisso do Flamengo no Ninho do Urubu, no mesmo horário da oitiva — previamente agendada para as 9h30min —, que apura seu suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas.

Embora o comparecimento não seja obrigatório, o atleta recebeu uma intimação formal por meio de sua defesa na semana passada. O atleta se reuniu com seus advogados e, de acordo com o ‘O Globo’, as partes concordaram em priorizar a agenda do Rubro-Negro, que manteve o treino agendado normalmente.