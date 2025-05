"A seleção necessita desse tipo de jogador", diz Ancelotti sobre volta de Casemiro

Volante Casemiro no jogo Brasil x Bolívia, no Estádio Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Vitor Silva/CBF

O treinador Carlo Ancelotti realizou na tarde desta segunda-feira, 26, a sua primeira convocação como treinador da seleção brasileira. Com 25 nomes, as ausências do goleiro Ederson e Neymar e os retornos de Casemiro e Richarlison chamaram a atenção.

Centroavante titular da seleção brasileira na Copa de 2022, marcou três gols no certame e foi o camisa 9 com mais gols em mundiais desde 2002, empatado com Ronaldo em 2006 e Luis Fabiano em 2010. O atleta retorna aos convocavéis após um periodo de baixa no futebol inglês. Mesmo não sendo unanimidade entre os torcedores, o jogador foi o que foi mais constante em sua função, participou das campanhas vencedoras da Copa América de 2019 e dos Jogos Olimpicos de 2021 e atua em uma posição que o Brasil não possui nenhum grande destaque a nível mundial.

A seleção entra em campo contra o Equador, no dia 5 de junho , às 20 horas, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no confronto que marca a estreia de Carlo Ancelotti pela amarelinha. No dia 10 do mesmo mês, a canarinho enfenta o Paraguai na Neo Quimíca Arena, às 21h45min. Convocação da seleção brasileira: Goleiros:

Alisson (Liverpool)



Bento (Al-Nasr)



Hugo Souza (Corinthians)

Zagueiros: Alexsandro (Lille)



Léo Ortiz (Flamengo)



Lucas Beraldo (PSG)



Marquinhos (PSG)

Laterais: Danilo (Flamengo)



Vanderson (Mônaco)

Wesley (Flamengo)



Alex Sandro (Flamengo)



Carlos Augusto (Internazionale)

Meio-campista: