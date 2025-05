Ancelotti justifica ausência de Neymar em convocação, mas reitera: "Contamos com ele"

A primeira convocação de Carlo Ancelotti, pela seleção brasileira, teve a ausência de Neymar, meia-atacante do Santos. Havia a expectativa do retorno do jogador, que retornou recentemente de lesão na coxa esquerda. E este foi o motivo de sua não ida para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai.

O comandante italiano afirmou que buscou chamar os atletas que estavam atuando em alto nível, mas que conta como o camisa 10 santista. "Nesta convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar voltou há pouco de uma lesão. Todo mundo sabe que é um jogador muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Contamos com ele."