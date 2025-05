Ancelotti na seleção: saiba quais brasileiros já foram comandados pelo treinador

Apesar de sua nacionalidade europeia — e por trabalhar durante toda sua carreira no futebol do velho continente, seja como jogador ou técnico —, o novo comandante do escrete Canarinho conquistou certa familiaridade com atletas brasileiros.

Em outro ponto, se o trabalho no Milan-ITA foi o mais longo de sua carreira, também foi nele onde passaram o maior número de brasileiros que trabalharam com Ancelotti.

No total, durante os anos de 2001 e 2009, Carleto treinou 16 brasileiros no Rossoneri. Entre eles, os três que mais atuaram foram: o meia Kaká (com 270 jogos em 8 temporadas), o goleiro Dida (com 267 jogos em 7 temporadas) e o lateral Serginho (com 201 jogos em 7 temporadas).

Veja abaixo quais atletas brasileiros trabalharam com Ancelotti

Parma (entre 1996 e 1998)

Zé Maria - 2 temporadas 56 jogos

Adaílton - 1 temporada 21 jogos

Amaral - 1 temporada 6 jogos

Juventus (entre 1999 e 2001)

Athirson - 1 temporada 5 jogos

Milan (entre 2001 e 2009)

Kaká - 8 temporadas 270 jogos

Dida - 7 temporadas 267 jogos

Serginho - 7 temporadas 201 jogos

Cafu - 6 temporadas 166 jogos

Alexandre Pato - 2 temporadas 62 jogos

Rivaldo - 2 temporadas 40 jogos

Emerson - 2 temporadas 40 jogos

Ricardo Oliveira - 1 temporada 37 jogos

Ronaldinho - 1 temporada 36 jogos

Roque Júnior - 3 temporadas 31 jogos

Ronaldo - 2 temporadas 20 jogos

Leonardo - 1 temporada 5 jogos

Márcio Amoroso - 2 temporadas 5 jogos

Digão - 2 temporadas 2 jogos

Felipe Mattioni - 1 temporada 1 jogo

Claiton - 2 temporadas 1 jogo

Chelsea (entre 2009 e 2011)

Alex - 4 temporadas 95 jogos

Ramires - 1 temporada 41 jogos

Deco - 1 temporada 28 jogos

Belletti - 1 temporada 22 jogos

David Luiz - 1 temporada 12 jogos

PSG (entre 2012 e 2013)

Alex - 4 temporadas 95 jogos

Maxwell - 2 temporadas 63 jogos

Nenê - 2 temporadas 35 jogos

Thiago Silva - 1 temporada 34 jogos

Thiago Motta - 2 temporadas 31 jogos

Lucas Moura - 1 temporada 15 jogos

Ceará - 2 temporadas 10 jogos

Real Madrid (entre 2013 e 2015 | entre 2021 e 2025)

Rodrygo - 4 temporadas 208 jogos

Vini Jr. - 4 temporadas 198 jogos

Éder Militão - 4 temporadas 131 jogos

Marcelo - 3 temporadas 110 jogos

Pepe - 2 temporadas 86 jogos

Casemiro - 3 temporadas 75 jogos

Endrick - 2 temporadas 37 jogos

Lucas Silva - 1 temporada 9 jogos

Vinicius Tobias - 2 temporadas 1 jogo

Willian José - 1 temporada 1 jogo

Bayern (entre 2016 e 2017)

Rafinha - 2 temporadas 36 jogos

Douglas Costa - 1 temporada 34 jogos

Napoli (entre 2018 e 2019)

Allan - 3 temporadas 87 jogos

Leandrinho - 1 temporada 0 jogos

João Pedro Piai - 1 temporada 0 jogos

Everton (entre 2019 e 2021)

Richarlison - 2 temporadas 59 jogos

Bernard - 2 temporadas 35 jogos

*Dados retirados do portal transfermarkt.