Sem Neymar e com quarteto do Flamengo, Ancelotti faz primeira convocação da seleção

O italiano convocou os 25 atletas que jogarão contra Equador e Paraguai, nos dias cinco e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O treinador Carlo Ancelotti foi apresentado na tarde desta segunda-feira, 26, como novo treinador da seleção brasileira. Além de sua primeira coletiva como treinador da canarinho, o italiano anunciou os 23 convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, que acontecerão nos dias cinco e 10 de junho, respectivamente.

Neymar, que atuou nos últimos jogos do Santos, foi especulado para a primeira lista do treinador, mas devido a pouca minutagem, não fez parte do grupo. O principal desfalque da seleção é Rodrygo, que alegou estafa física e mental e pediu tempo para focar na preparação para o Mundial de Clubes.