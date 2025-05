Sul-Americana 2025: Conmebol anuncia Bolívia como palco da final

Taça da Copa Sul-Americana / Crédito: Staff Images/ CONMEBOL

Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi a cidade escolhida pela Conmebol para receber a grande final da Copa Sul-Americana de 2025. A data prevista para a partida é o dia 22 de novembro, uma semana antes da decisão da Libertadores, que será realizada em Lima, no Peru. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp A entidade ainda não anunciou qual estádio será o palco da decisão, mas estima-se que deva ocorrer no Ramón Tahuichi Aguilera, casa do Blooming e do Oriente Petrolero, que tem capacidade para 35 mil torcedores.

Na Copa Libertadores, equipes como Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Bahia e Internacional ainda não têm presença garantida nas oitavas de final e podem ir para a Sul-Americana. O sorteio dos confrontos da fase final para ambas as competições será no próximo dia 2 de junho. Das equipes que podem disputar a final em Santa Cruz de la Sierra, apenas o Fortaleza jogou a decisão em formato de jogo único. O Leão do Pici foi derrotado nos pênaltis pela LDU, há dois anos, na finalíssima realizada no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.