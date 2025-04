Conmebol deve anunciar Lima como sede da final da Libertadores

Estádio Monumental recebeu a decisão no formato de jogo único em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate de forma histórica

O estádio pertence ao Universitario, um dos clubes mais tradicionais do futebol peruano, e já foi palco de uma decisão histórica em 2019, quando Flamengo e River Plate protagonizaram uma final épica diante de quase 60 mil torcedores. Na ocasião, o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato.

A Conmebol está próxima de definir Lima como a cidade da grande final da Libertadores 2025. Disputando com Brasília e Montevidéu, a escolha por Lima, no Peru, foi decidida na última quinta-feira (10) em reunião extraordinária da entidade. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, de acordo com o “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Brasília, que oficializou a candidatura em dezembro para receber a final no Estádio Mané Garrincha, entrou na pauta da reunião da Conmebol. Porém, a casa do Universitário-PER, que está no Grupo B desta edição da Libertadores, despontou como a melhor escolha, na visão da entidade sul-americana.

A edição atual da Libertadores, aliás, conta com sete clubes brasileiros ainda na disputa: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Todos seguem com chances de chegar à grande final. O histórico recente mostra a força do futebol brasileiro na competição, e a expectativa é de mais uma decisão emocionante, independente dos finalistas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.